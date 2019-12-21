بالفيديو: حفل زفاف أحمد خميس ومشاعل الشحي الثاني يثير ضجة

ضجت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات سجلت خلال حفل زفاف ثان أقامه الفنانان الإماراتيان مشاعل الشحي وأحمد خميس.
وظهرت الممثلة في أحد المقاطع وهي تسير متجهة إلى قاعة الحفل مرتدية فستان زفاف ملكياً لفت أنظار الكثير من المتابعين.
كما أظهر الفيديو ترتيبات الحفل التي تميزت بالكثير من الترف والفخامة. وأعرب عدد كبير من المتابعين عن استغرابهم إقامة الفنانين حفل زفاف ثانياً ورأى بعضهم في هذا استعراضاً غير محبب.
كذلك نشرت مشاعل على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات فيديو آخر ظهرت فيه وهي ترتدي فستاناً ثانياً وترقص استعداداً لإلقاء باقة الورود في اتجاه المدعوات. وحقق ما يزيد عن 253 ألف مشاهدة وعلقت: “الله يرزقكم بالزوج الصالح”.
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