بالفيديو: فنانة لبنانية تبكي على الهواء.. والإعلامي مصطفى الآغا يحاول تهدئتها

أحدثت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو ضجة كبيرة في أوساط المتابعين بعد انتشار فيديو سجل لها أثناء استضافتها في حلقة من برنامج “صدى الملاعب” الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا على شاشة قناة MBC1.

ورداً على سؤال طرحه الأخير عليها عن أحوال وطنها أجابت بالقول: “الوطن موجوع” قبل أن تظهر على وجهها علامات التأثر.

وحاولت منع نفسها من البكاء وهو ما لاحظه مقدم البرنامج وأشار إليه وما حاولت الفنانة إنكاره. وقدم لها على إثر ذلك قطعة من المحارم الورقية وجلس على مقربة منها وحاول ممازحتها من أجل تهدئتها.

ويشار إلى أن جيسي نشرت قبل هذا على حسابها الخاص فيديو قصيراً جمعها والآغا ودعت من خلاله الناشطين إلى متابعة الحلقة.