بالفيديو.. إلين سليمان: لباسي حرية شخصية ولا يمثل بلدي السعودية

أثارت الناشطة الين سليمان الجدل مجددًا؛ إذ ظهرت في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي نافية فيه أن يكون لباسها جريئًا.

وقالت ” لبسي حرية شخصية ويمثلني أنا نفسي لا يمثل بلدي السعودية، هذي جنسيتي لكن مو شرط أمثل البلد صعب تجيب شخص يمثل بلد كاملة”؛ ما فتح عليها أبوابًا من التعليقات؛ إذ انهالت عليها الانتقادات واصفين لباسها بالعاري وأنها لا تنتمي إلى السعودية أصلًا، وجاء في التعليقات: “اتفق معاها..تخسي تمثل السعودية ، هالبلد يمثله ناس محترمين ونفتخر فيهم، واللبس مو جريء الا مافي لبس أصلا”، وعلق آخر “اذا هاللبس مو جريء وش اللبس الجريء عندها؟”، وقال آخر: “حددي وش بلدك وبعدها نتفاهم اذا لبسك يمثله ولا لا”.

ودائمًا ما يثار الجدل بشأن جنسية الين في السوشال ميديا عما إذا كان جواز سفرها يمنيًا أم سعوديًا، حتى بعد تأكيدها على أنها سعودية.

وقالت الين في تصريح سابق لها حول هذا الموضوع: “أكيد سعودية.. أول شيء نحترم الجنسية اليمنية لأنها بالبداية هي أصل العرب، ثاني شيء أحيانًا أنا ما ألوم ردة فعل الناس، لأن يطلع مشهور وما يعلن جنسيته الحقيقية ويحبونه الناس ويدعمونه وبعدين يكتشفون إنه ورا ها الشي جنسية أخرى.. فيقولون ليش إنت كدبت علينا ونحن دعمناك”، موضحة أنها ترفض قيام بعض مشاهير السوشال ميديا بإدعاء الانتماء إلى جنسية معينة بهدف كسب اهتمام المتابعين وزيادة أعدادهم.

وحول ارتدائها لملابس جريئة وتعرّضها الدائم للانتقادات من قبل متابعيها على السوشال ميديا،: “في فئة من الناس تبيني ألبس على كيفها.. وأنا ما أبغى أمشي على كيف أحد أبغى اللي أنا أرتحله.. أنا لبسي مو فاضح.. طالما أنا ما بأذي أحد ولا بضرب أحد في رزقه.. أنا قاعدة بضرب في نفسي وده يؤذيني أنا مو حدا غيري”.

وكانت خاضت المودل السعودية إلين سليمان تجربة تقديم البرامج من خلال برنامج “يلا بنات”، الذي يعرض على شاشة “mbc1″، ويتضمّن جلسة عفوية تجمع 3 شابات أتيْن من مجالات مختلفة ومن 3 بلدان عربية، لعرض تجاربهنّ الخاصّة في موضوعات، وهن: ألين سليمان من السعودية، زينب العقابي من العراق، وهيفاء بسيسو من فلسطين.