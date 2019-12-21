شاهد.. كريم عبدالعزيز يهنئ أحمد السقا على جائزة الدير جيست

هنأ الفنان كريم عبدالعزيز، صديقة الفنان أحمد السقا عقب حصولة على جائزة أفضل ممثل في دير جيست، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتب "كريم" عبر حسابه قائلًا :" ألف ألف مبروك

لصاحبى و أخويا الجدع.. أحمد السقا.. عشرة السنين"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنيين للثنائي مزيد من النجاح والتفوق في حياتهم الفنية والشخصية.يذكر أن "ولد الغلابة" تم عرضه فى رمضان الماضى على شاشة mbc مصر، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، وشارك فى بطولته إلى جانب أحمد السقا كل من محمد ممدوح، إنجى المقدم، هبة مجدى، إدوارد، كريم عفيفى، هادى الجيار، صفاء الطوخى، سلوى عثمان، هاجر عفيفى، ريم سامى، طاهرة، أشرف مصيلحى وإنتاج صادق الصباح.