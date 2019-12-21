تفاصيل وموعد العرض الخاص لفيلم الفلوس

استقرت الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني، على إقامة العرض الخاص يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 ديسمبر الجارى بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر حضور أبطال العمل منهم تامر حسنى، والمخرج سعيد الماروق، وسيتم طرح الفيلم بدور العرض السينمائية ابتداءً من يوم 25 ديسمبر.

يذكر أن فيلم «الفلوس»، قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته كل من خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم.

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