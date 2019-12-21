في عيد ميلاده.. تعرف على حقيقة خلاف هاني شاكر مع عبدالحليم حافظ

يحل اليوم عيد ميلاد أمير الغناء العربي المطرب هاني شاكر، الذي يعد من جيل الوسط ظهر وسط عمالقة الغناء في مصر مثل عبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب وفريد الأطرش.
وتزوج من السيدة نهلة توفيق في 1982م، وله منها: بنت "دينا" مواليد 1984 توفيت عام 2011 بعد صراع مع مرض السرطان، وولد "شريف" مواليد 1987م.
بدأ حياته الفنية صغيرا، وكان أول دخوله في عالم الفن
شارك مع عبدالحليم في أغنية (بالأحضان) حيث كان من ضمن الكورال، أول من اكتشف صوت هاني شاكر هو الموسيقار محمد الموجي في نهاية عام 1972، حيث غنى له أول أغنية بعنوان (حلوة يا دنيا).
ويشار إلى أن ظهر أمير الغناء العربي في العصر الذي كان فيه الكبار يسيطرون على الأذن العربية.
واجهته في بداياته شائعات كثيرة تدور حول خلافه مع العندليب الأسمر، لكن سرعان ما انحل سوء التفاهم الذي خلقته الصحافة، حيث تم اللقاء بينهما وتعدت إلى حادثتين.
أولهما أن عبدالحليم قام بإصلاح جهاز الصوت في إحدى حفلات هاني شاكر والحادثة الثانية أنه غنى معه أغنية (كده برضه يا قمر).
وتعتبر هذه الأغنية هي الأغنية التي عرفت هاني شاكر بالجمهور، لقب بأمير الطرب العربي.
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