تراند اليوم : في عيد ميلادها ..قصة زواج طريفة جمعت نجلاء فتحي بالإعلامي حمدي قنديل

يوافق اليوم السبت 21 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة نجلاء فتحي، فتحتفل بعامها الـ 68، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1951.

وللفنانة نجلاء فتحي، موقف طريف مع زوجها الراحل الكاتب والإعلامي حمدي قنديل، إذ طلبت هي الزواج منه، فروى هو قصة زواجهما في مذكراته “عشت مرتين” التي حكى فيها عن حياته وطفولته وعمله الصحفي وحياته الأسرية والزوجية.

بدأت معرفة حمدي قنديل بنجلاء فتحي خلال زيارة وفد من التليفزيون المغربي لتغطية فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1996، إذ طُلب من حمدي قنديل التنسيق مع نجلاء فتحي من أجل حوار، بسبب عدم مشاركتها في المهرجان، وكانت وقتها نجمة مصر، لذا عدم مشاركتها كان لغزًا كبيرًا.

في هذا الوقت كانت نجلاء فتحي، تجدد ديكورات منزلها، فوافقت على الحوار بشرط ألا يكون الحوار في منزلها، فكان اللقاء في بيت شقيقتها التي كانت متزوجة من اللواء محمد السكري، وكيل اتحاد التنس، واستضاف اللواء السكري حمدي قنديل للعشاء في بيته فكان اللقاء بحضور الفنانة الكبيرة.

Advertisements

«كان الحديث عن باريس، وعن زيارة كل منا لها، وكأننا زرناها معًا»، هكذا قال قنديل في مذكراته وواصل: «فاجأني حقًا هو أنها لا تمت بصلة للصورة النمطية للنجمة السينمائية التي كانت في ذهني، ذهبت وأنا على يقين أنها ليست شاطرة فقط ولكنها ذكية ومرحة وذات شخصية قوية، وأنها ستضفي على حياتي بهجة لم أعرفها».

توطدت العلاقة بينهما، وتواصلت اللقاءات لمدة 3 أشهر منذ ذلك الوقت، في جو رومانسي طغى عليه الإعجاب والاحترام.. يقول: “كانت المرأة التي تطلعت للارتباط بها”، وذهبنا معًا في رحلة لمدينة الإسكندرية، وعدنا يحمل كل منا الحب في قلبه للآخر، لكن كل منا لم يخبر الآخر به، فاتصلت نجلاء فتحي بحمدي قنديل، قائلة له “أنا هتجوزك النهاردة”، فرد عليها قنديل والفرحة تغزو قلبه قبل لسانه: “عظيم عظيم”.

في نهاية المكالمة، طلبت نجلاء فتحي من حمدي قنديل أن يحضر جواز سفره ويأتي لمنزلها في الخامسة مساءً، وداعبته: “موافق ولا حنرجع في كلامنا؟”، فأجاب القلب هذه المرة “أنا موافق بكل تأكيد”.