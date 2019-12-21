تراند اليوم : الجمهور في صدمة بسبب لوك مايا دياب الجديد -صور

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة اللبنانية مايا دياب، من احتفالية حضرتها لصالح مجلة elle ظهرت فيها بـ لوك صادم بعدما أفسدت عمليات التجميل وجهها.

وتبين خلال الصورة تعوج شفتيها وانتفاخ وجهها بسبب البوتكس والفلاير وهو ما اتضح بشكل كبير مقارنة بصورة أخرى لها بتعديلات فوتوشوب.

وهو الأمر الذي أثار غضب جمهورها بشكل كبير بسبب تغير ملامحها للأسوأ بعدما كانت واحدة من أجمل الفنانات اللبنانيات.

وتشارك مايا دياب في مسرحية “لوكاندة الأوباش” من بطولة ماجد المصري، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.