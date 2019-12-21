خطوبة دانا حلبي وعبد المنعم عمايري

أعلنت الفنانة دانا حلبي عبر مواقع التواصل الإجتماعي, عن خطوبتها من خلال نشرها صورة تظهر يدها ويد خطيبها وهما يرتديان محابس الخطوبة، ولكنها لم تكشف عن هوية خطيبها.

عدم إعلان دانا الحلبي لهوية خطيبها، جعلها عرضة للكثير من التكهنات، حيث نقلت بعض المواقع الفنية أن خطيب دانا هو النجم السوري عبد المنعم عمايري طليق الفنانة أمل عرفة.

وما لبثت دانا ان اكدت الخبر واشارت الى انها ارتبطت بالعمايري منذ اربعة اشهر، وتكلل الارتباط بالخطوبة. كما اشارت الى انهما تعرفا الى بعضهما البعض في كواليس مسلسل ببساطة.

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يشار أن دانا الحلبي هي أم لودين من زوجها السابق وقد تطلقت قبل خمس سنوات، وكذلك عبد المنعم عمايري الذي هو أب لفتاتين من زوجته السابقة أمل عرفة.

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