كتب امير فتحي في السبت 21 ديسمبر 2019 03:54 مساءً - صرحت ” عائشة فاروقي ” المتحدثة يإسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان ردا على وسائل الإعلام بعدم مشاركة دولة باكستان في قمة كوالالمبور التي عقدت في ماليزيا .
وأرجعت السبب في ذلك إلى أن الوقت والجهد ضروريان لمعالجة مخاوف الدول الإسلامية الكبرى فيما يتعلق بالانقسام المحتمل في الأمة .. وأن باكستان ستواصل العمل من أجل وحدة الأمة وتضامنها .
وكان الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” قد زعم أن باكستان تعرضت لضغوط سعودية تضمنت تهديدا بسحب الودائع السعودية من البنك المركزي الباكستاني وترحيل 4 ملايين باكستاني يعملون في السعودية واستبدالهم بالعمالة البنغالية .. وهو ما يجعلها تنسحب من المشاركة في قمة كوالالمبور .
وهو ما دفع المملكة العربية السعودية إلى الخروج للرد على ذلك في بيان للسفارة السعودية بباكستان عبر حسابها على موقع التغرديات ” تويتر ” لنفي هذه الإدعاءات والتأكيد على قوة العلاقات الأخوية التي تجمع الرياض وإسلام أباد والعمل على الحفاظ على دور منظمة التعاون الإسلامي .
كما اعتبر أمين عام منظمة التعاون الإسلامي ” يوسف العثيمين ” لقاء كوالالمبور تغريد خارج السرب .. فقال ” إن أي عمل خارج المنظمة إضعاف للإسلام والأمة الإسلامية وتغريد خارج السرب ” .
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تعلن عن عدم مشاركتها في قمة كوالالمبور .. والسعودية تنفي الضغط عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.