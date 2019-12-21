منة فضالي: تزوجت محمد ضياء دون علم والدتي.. وهذا سبب انفصالنا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية منة فضالي المزيد من التفاصيل عن زيجتها من الملحن محمد ضياء الدين، والذي تزوجته سرا.

الفنانة المصرية كشفت أنه تقدم للزواج منها، لكن والدتها كانت رافضة للموضوع، وهو ما دفعها للزواج منه دون علم والدتها، حيث قالت: “تزوجته سرا احتراما لوالدتي لأنها كانت رافضة الموضوع، واحتراما لرغبة محمد ضياء لأن كان لديه مشكلة مع ابنه في ذلك الوقت فوافقت على الزواج منه سرا”.

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الفنانة المصرية أضافت أن زيجتهما استمرت 6 أشهر فقط، حيث قالت، خلال استضافتها في برنامج “تحيا الستات” على قناة “النهار”: “تجربة عدت بسرعة جدا، استمرت 6 شهور بس، هو شخص كويس جدا وبحترمه وإحنا أصدقاء دلوقتي”.

أما عن سبب انفصالهما، قالت إنها بسبب ضربه لها مرة واحدة، قائلة: “ضربني مرة.. هو كان عنده اعتراض إني أكمل تمثيل وطول الوقت كان بيتخانق بسبب اللبس والخروج والحفلات، ده حاجة تخصه طبعا لأنه راجل بس أنا برضو ست بشتغل مينفعش يتقالي لأ على طول.. عنده كلمة لأ طول الوقت، كان بيخاف عليا جدا وبيغير عليا جدا.. وأنا بحترم ده.. بس مش طول الوقت”.

وكشفت أنها خاضت تجربة حب لكنها لم تكلل بالزواج، لافتة إلى أن هذا الشخص يكبرها بـ21 عاما، وعن سبب حبها له، قالت: “كان مهتم بيا طول الوقت وكنت صغيرة، كان صوته حلو بيغنيلي، هو شخصية لطيفة جدا، ذوق، بس محصلش نصيب”.