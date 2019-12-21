كريم عبدالعزيز يقبل رأس أحمد حلمي في حفل دير جيست.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضر الفنان المصري كريم عبدالعزيز حفل دير جيست، والذي أقيم مساء الجمعة 20 ديسمبر، لتسلم جائزة أفضل ممثل سينمائي عن فيلمه “الفيل الأزرق 2”.

كريم التقى بصديقه الفنان أحمد حلمي، والتقطت الكاميرات السلام الحار بين النجمين، حيث احتضن كريم حلمي، وقام بتقبيل رأسه، حيث تجمعهم علاقة صداقة قوية.

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ومن ناحية اخرى، حصل أحمد حلمي خلال الحفل على جائزة أفضل ممثل سبنمائي كوميدي عن فيلمه “خيال مآتة”، والذي عرض في موسم عيد الأضحى الماضي.

وشهد الحفل تكريم عدد كبير من نجوم الفن، منهم: أحمد السقا، وصفية العمري، ولطفي لبيب، وغادة عادل، ولبلبة، ودنيا سمير غانم، وهشام جمال، وحنان مطاوع، ومحمد سعد، وأحمد بدير.

كما تم تكريم حلا شيحة، والمخرج محمد سامي، وأحمد رزق، وهند صبري، وكارمن سليمان، وأسماء أبو اليزيد، وإياد نصار، ومحمد فراج، وأحمد السعدني، وإنجي المقدم، ، طارق لطفي، عبير صبري، وغيرهم.