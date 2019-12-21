- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
في لفتة إنسانية منها، طارت الفنانة البحرينية حلا الترك إلى أثيوبيا في رحلة وضعت لها عنوان «حب وعطاء» لمساعدة الأسر المحتاجة.
حلا شاركت متابعيها بصور مؤثرة من أجواء رحلتها، ظهرت فيها تحتضن بعض السيدات الأثيوبيات، وتوزع على الأسر المنتجات الغذائية وغيرها من المعونات، وكتبت معربة عن سعادتها بهذه الرحلة: «رحلتي “حب و عطاء” إلى جمهورية اثيوبيا. توزيع المساعدات على الأسر المحتاجة. كل الشكر لجمعية السلام لرعاية المرأة الاثيوبية لهذا التعاون و التنظيم.. جعله الله في ميزان حسناتكم».
وعلى هامش رحلتها، زارت حلا الترك مركز لرعاية الأيتام في إثيوبيا، حيث وزعت عليهم الألعاب والهدايا والتقطت معهم صوراً تذكارية.
من ناحية أخرى، طرحت حلا الترك أغنية جديدة مؤخراً بعنوان «خالي بلاش» من كلمات حامد الغرباوي، ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، وإنتاج بلاتينوم ريكوردز.
يُذكر أن حلا الترك تعيش حالياً مع والدها، المنتج الفني محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، وذلك بعد فترة انفصلت فيها عنه، وقررت العيش مع والدتها، خبيرة الماكياج منى السابر، كما نجح محمد الترك في الحصول على حكم قضائي باسقاط حضانة أطفاله الثلاثة «حلا وعبدالله ومحمد» عن والدتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا الترك في رحلة حب وعطاء إلى أثيوبيا.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.