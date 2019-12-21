سلافة معمار تأسر قلوب محبيها بالسحر الأسود.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة السورية سلافة معمار لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور اللبناني شربل بو منصور، وشاركت محبيها بلقطات منها.

الجمال والأناقة اجتمعا في سلافة التي اختارت ملك الألوان لإبهار متابعيها، حيث ظهرت في الجلسة بفستانين من اللون الأسود، مسدلة شعرها الذهبي بشكل منحها طلّة تفوح أنوثة وجاذبية، حيث تسابق فانز الفنانة السورية وأصدقائها على التغزل بجمال ملامحها وأناقة اختيارها في تعليقاتهم على الصور، ومن أبرزهم، هبة نور التي كتبت: «قمر مضوي»، كندة علوش: «مذهلة»، نظلي الرواس: «جمالك فافا القمرة..حبيت جدا جزيلا».

يُذكر أن سلافة معمار شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسلين؛ «مسافة أمان» من تأليف إيمان سعيد، وإخراج الليث حجو، وذلك إلى جانب كاريس بشار ، عبد المنعم عمايري نادين تحسين بيك، حلا رجب، جرجس جبارة، أنس طيارة، إيهاب شعبان، هيا مرعشلي، لين غرة، غيرهم.

أمل شاركت أيضاً بمسلسل «حرملك» أمام جمال سليمان، أحمد فهمي، درة، باسم ياخور، باسل الزارو، سامر المصري، ليليا الأطرش، صفاء سلطان، والمسلسل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.