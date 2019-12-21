ابنة نانسي عجرم تحبو لأول مرة.. فيديو طريف

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها وشاركتهم بمقطع فيديو مميز، سجلت من خلاله أولى خطوات ابنتها الثالثة «ليا» في الحبو أو الزحف.
فانز نانسي تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير عبر تعليقات هنأوا فيها الفنانة اللبنانية بهذه الخطوة المهمة في التطور والنو الحركي لمولودتها، متمنيين لها دوام الصحة والسعادة، كما توقعوا لـ«ليا» أن تبدأ أولى خطواتها في المشي قريباً.
يُذكر أن نانسي عجرم رُزقت فبراير الماضي بطفلتها «ليا» من زوجها طبيب الأسنان فادي هاشم، وهي الابنة الثالثة للزوجين، حيث انجبت نانسي ابنتهما الأولى «ميلا» يوم 16 مايو 2009، والثانية «إيلا» يوم 23 أبريل 2011.
من ناحية أخرى، تستقبل نانسي عجرم العام الجديد في حفل غنائي تحييه يوم 31 ديسمبر في مدينة أبوظبي، على ممشى الواجهة البحري بجزيرة المارية، في الوقت الذي تواصل فيه التجهيز لألبومها الجديد، كما تستعد لطرح أغنية منفردة جديدة، انتهت من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.
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