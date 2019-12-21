دوللي شاهين تتجاوز أزمة مرض ابنتها بسهرة صاخبة مع خالد الصاوي.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يبدو أن الفنانة اللبنانية دوللي شاهين قد تجاوزت أزمة مرض ابنتها الوحيدة «نور» التي عانت من وعكة صحية منذ أيام، وقررت الترفيه عن نفسها بسهرة مميزة مع أصدقائها.
دوللي شاركت متابعيها أجواء السهرة بصور ظهرت فيها ترتدي فستان أبيض قصير، متزينة بماكياج صارخ، كما نشرت لقطات خاصة تجمعها بأصدقائها وكان أبرزهم، الفنان المصري خالد الصاوي.
يُذكر أن الفنانة اللبنانية دوللي شاهين انجبت «نور» من زوجها السابق، المخرج باخوس علوان، والذي انفصلت عنه عام 2016، وذلك بعد 7 سنوات زواج.
من ناحية أخرى، تستعد دوللي شاهين لاستقبال العام الجديد في حفل غنائي ضخم تحييه بأحد أكبر فنادق مدينة الإسكندرية يوم 31 ديسمبر الجاري، في الوقت الذي تواصل فيه تصوير فيلمها الجديد «عيد جواز»، من إنتاج إيمن زكى وتأليف السيناريست أسامة فهمى، ومن إخراج أحمد فهمى عبد الظاهر.
«عيد جواز» هو الفيلم الذي تعود به دوللي للسينما بعد 6 سنوات غياب، حيث كان آخر افلامها «تتح» أمام الفنان المصري محمد سعد، وتشارك في بطولة «عيد جواز» أمام إيهاب فهمى وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان، وغيرهم.
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