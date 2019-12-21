مديرة أعمال أنغام تكشف تفاصيل مرض الفنانة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام وخطيبة الفنان محمد الشرنوبي، تفاصيل المرض الذي تعاني منه أنغام.
راندا قالت، في تصريحات صحفية، إن أنغام كانت تعاني من حصوة على الكلى، وأنها قامت بتركيب دعامة حتى تستطيع إحياء حفلاتها الغنائية بشكل طبيعي.
مديرة أعمال أنغام أكدت أن الفنانة المصرية ستقوم بإزالة الحصوة فور انتهائها من احياء حفلاتها الغنائية التي ارتبطت بها، مؤكدة أن حالة أنغام مستقرة وأنها في منزلها.
ونفت راندا رياض كل ما تردد عن أن أنغام تعاني من مرض في الدم، مؤكدة أن هذه الشائعات ليس لها أي أساس من الصحة.
وكانت الفنانة المصرية أنغام قد دعت مؤخرا الفنان محمد الشرنوبي ومديرة أعمالها راندا رياض، لسهرة خاصة للاحتفال بخطوبتهما.
السهرة حضرها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج أنغام، ونشرت راندا عبر حسابها الشخصي صورة لهم سويًا، معبرة عن سعادتها بوجود أنغام في هذه المناسبة.
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