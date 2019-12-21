علياء بهات تعلن تضامنها مع الطلاب الهنود على انستجرام

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

بعد سوناكشي سينها Sonakshi Sinha وايشان اختار Ishan Khatter، أصبحت الممثلة علياء بهات Alia Bhatt أحدث نجمة في بوليوود تنشر صورة ديباجة دستور الهند، كعلامة تضامن مع الطلاب في جميع أنحاء البلاد الذين يحتجون على قانون تعديل المواطنة (CAA).

في وقت سابق، شاركت الفنانة المعروفة سوناكشي سينها على فحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي Twitter لتحميل صورة للديباجة مع الرسالة: “هذا ما كنا عليه وما نحن عليه وما يجب أن نبقى!

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كما نشر ايشان صورة للديباجة، وكتب قائلًا: “لقد نشأت على الاعتقاد وفخر بحقيقة أننا أعظم دولة علمانية في العالم. أريد أن أبقى على هذا النحو. أقف إلى جانب أي شخص يمارس حقوقه بسلام وأدعو من أجل انسجام ورفاهية جميع زملائي والناس “.

يوم الأحد 15 ديسمبر، شهدت الهند بأكملها احتجاجات بشأن قانون تعديل المواطنة الذي تم إقراره، وواصل الطلاب الاحتجاج على مشروع القانون هذا.

بعد فترة وجيزة، توجه العديد من المشاهير وغيرهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم دعمهم للطلاب المحتجين. رأينا للعديدين منهم مثل ريشا تشادا، وفيكي كوشال، وسوارا بهاسكر، وغيرهم كثيرون في هذا الشأن. والآن، انضمت اليهم علياء بهات، إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن دعمها كذلك.