ديمي لوفاتو تنفصل عن أوستن ويلسون.. بعد علاقة عمرها شهر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يمض سوى حوالي شهر منذ أن كشفت ديمي لوفاتو عن ارتباطها بحبيبها الجديد، العارض "أوستين ويلسون"، لتفاجئنا وتعلن مؤخرًا انفصالهما.

فقد أكدت ديمي 27 عامًا لأحد متابعيها على "إنستغرام" أنها وويسلون انفصلا، وأن كليهما حذفا أي صور لهما من حساباتهما.

وحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سرعان ما أرادت ديمي حماية ويلسون من أي تعليقات جارحة من معجبيها؛ إذ قالت في رسالة لأحد متابعيها: "من فضلكم، لا تطاردونه بالتعليقات، إنه رجل جيد وأفضل بكثير مما يراه الآخرون من الخارج بسبب أوشامه الكثيرة".

ورغم أنها لم تكشف عن السبب وراء الانفصال، إلا أن ديمي أنهت رسالتها قائلة: "قرار الانفصال عصيب على كل منا، لذا كونوا لطفاء وادعوا لنا".

ويأتي خبر الانفصال بعد فترة وجيزة من انتشار صور للثنائي يظهران فيها بغاية الانسجام، وعلق ويسلون على إحداها: "حبيبتي مثيرة للغاية".

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يُذكر أن ارتباط ديمي بويلسون حدث بعد فترة حرجة وعصيبة عاشتها، بعد أزمة تعاطيها المخدرات الأخيرة والتي كادت تودي بحياتها، بالإضافة إلى ما واجهته من تسليط الأضواء عليها والتربص بكل تحركاتها.

كما يذكر أن ديمي كانت في الـ 18 من عمرها، عندما خضعت لإعادة التأهيل للمرة الأولى بعد معاناتها من الاكتئاب والإيذاء الذاتي واضطراب الأكل، كما أنها في أوائل عام 2011، كشفت عن تفاصيل معاناتها من الإدمان وإصابتها باضطراب ثنائي القطب.

ولا ننسى إطلاق ديمي اغنيتها "سوبر" Sober في الـ 21 من يونيو 2018، والتي كشفت فيها أنها عادت للإدمان مرة أخرى بعد 6 أعوام من الإقلاع عنه، لتعاني بعد ذلك بشهر من أزمتها الشهيرة؛ إذ تم نقلها إلى المستشفى في لوس أنجلوس نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات كادت تودي بحياتها.

إلا أنها لحسن الحظ نجت من أزمتها، وبعد فترة راحة كبيرة وابتعاد عن الساحة الفنية وعالم الغناء، تستعد ديمي حاليًا إلى إطلاق أغان جديدة؛ إذ أثارت حماسة متابعيها في منشور على إنستغرام، وقالت: "في المرة القادمة التي سأتحدث إليكم فيها، سأكون أغني".

وحتى الآن لم تقدم ديمي أي تعليق آخر بشأن خبر الانفصال، والأمر نفسه بالنسبة لويسلون؛ إذ لم يعلق على الخبر بأي شكل من الأشكال.