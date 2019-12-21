بعد رحلة رومانسية.. روميو بيكهام يثير جدلًا بعلاقته مع عارضة أزياء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار روميو بيكهام نجل نجم منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم ديفيد بيكهام والنجمة فيكتوريا، البالغ من العمر 17 عامًا شائعات رومانسية مع عارضة الأزياء المراهقة ميا ريغان، بعد رحلته الأخيرة إلى باريس، يوم الخميس.

وبدأت شائعات الرومانسية بين روميو بيكهام، والعارضة ميا ريغان، البالغة من العمر أيضًا 17 عامًا، في خريف عام 2019، ويبدو أنها مرشحة لتزداد قوة بعد رحلتهما إلى مدينة الحب باريس.

وشارك روميو بعض اللقطات من الرحلة على حسابه الشخصي في إنستغرام في الـ 18 من ديسمبر، والتي تضمنت عددًا من الصور الرومانسية.

ابن فيكتوريا وديفيد بيكهام شارك أيضًا صورة لنفسه وهو يأكل كرواسون أمام قوس النصر، بعد ذلك، شارك روميو صورة جميلة له ولصديقته وهما يستمتعان بجولة في برج إيفل، على الرغم من أن ميا بدت خائفة قليلًا - ربما لا تحب المرتفعات! وأظهرت الصورة الرابعة والأخيرة الثنائي يستمتع بالغداء.

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وفي السياق ذاته شوهد روميو وميا للمرة الأولى في سبتمبر، عندما كان الاثنان معًا في حفلة عرض أزياء فيكتوريا بيكهام SS20.

وعقدت فيكتوريا مأدبة عشاء في هاري في مايفير بعد عرض أزياء نال إعجاب الحضور، وتم تصوير الثنائي وهو يتوجه إلى المكان.

وعلى الرغم من أنه لم يتم تصويرهما معًا في العرض الفعلي فقد شوهد روميو جالسًا في الصف الأول مع أشقائه ووالده ديفيد، وعادت ميا مرة أخرى إلى الجمهور وشاركت مقاطع فيديو على المدرج في حسابها على "إنستغرام".

منذ ذلك الوقت، يبدو أن الثنائي قد انتقل إلى المرحلة التالية من علاقتهما، ففي نوفمبر / تشرين الثاني، احتفل المراهق بعيد ميلاد صديقته من خلال مشاركة صورة رائعة لهما، مضيفًا التعليق التالي: "آمل أن يكون لديك يوم جميل"، وردت ميا على الصورة عن طريق الكتابة: "شكرا روميو".

وقبل ميا، ترددت شائعات عن أن روميو مرتبط بعلاقة مع ممثلة Stranger Things، ميلي بوبي براون، 15 عامًا في وقت مبكر من عام 2019.