مسئول استخباراتي سابق يكشف وللمرة الأولى سبب الخلاف بين دول الخليج وقطر

كتب امير فتحي في السبت 21 ديسمبر 2019 02:56 مساءً - خرج الأمير ” تركي الفيصل بن عبد العزيز ” رئيس الاستخبارات السعودية الأسيق بحدبث له مع قناة ” RT ” والذي تحدث من خلاله عن أسباب الخلاف بين دول الخليج وقطر ومحاولات المملكة العربية السعودية في إبعاد قطر عن النهج التي تمشي عليه منذ خروج الدوحة عن اتفاقية الرياض الموقعة في عام 2014 ولكن دون نجاح .

فقال تركي الفيصل : ” كانت هناك محاولات لثني قطر عن نشاطها واتفقنا معها في هذا الشأن في 2014 عندما حضر الشيخ تميم بعد وساطة من أمير الكويت .. ووضعت إتفاقية صادق عليها مجلس التعاون الخليجي حينها ووقعت من قبل الشيخ تميم والقيادات الخليجية المختلفة ” .

وأشار إلى ان قطر لم تلتزم بتلك الإتفاقية واستمرت في أعمالها التخريبية في دول الخليج وهو ما أوصل الأمر إلى المقاطعة .. فطموح القيادة القطرية ورغبتها في تغيير المنطقة على نحو ما ترى فيه مصلحتها هو سبب الخلاف في الأساس .. متهما الدوحة بإثارة القلاقل بتمويل فئات معارضة خاصة في البحرين والإمارات والسعودية .

وأكد تركي الفيصل بن عبد العزيز على أن حل هذه الازمة الخليجية في يد القطريين .. فقال : ” القيادة القطرية للأسف منذ المقاطعة في 2017 انعقدت قمتان خليجيتان دعي إليها الشيخ تميم ولكنه لم يحضر ” .. مشيرا إلى أنه لم تكن هناك نية لدى الدوحة لإنهاء المشكلة .

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يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر كانت قد قطعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب .