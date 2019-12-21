بعد غياب.. جنات تحضر لألبوم جديد

متابعة بتجــــــــــرد: تستعد الفنانة المغربية المقيمة بمصر جنات مهيد لطرح ألبوم غنائي بعد غياب عن السّاحة الفنّية لمدة ثلاث سنوات ، بسبب الحمل والولادة . حيث تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها القادم والمتوقع طرحه في يناير 2020.

ألبوم جنات الجديد سيكون بإمضاء عدد من صناع الموسيقى العربية كلمة ولحنا وتوزيعا ومن بينهم مدين، بلال سرور، أحمد الحبشي، عبد الحميد الحباك وأسامة فوزي.

ونشرت الفنانة جنات صورا على حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات” الأنستغرام” من كواليس تسجيل أغانيها والتي مازالت في مرحلة “المكساج”.

ومن بين الأعمال التي قدمتها الفنانة جنات خلال الفترة الماضية أغنية “لسة هتحلى”، والتي كانت عبارة عن “تتر” لمسلسل “كارمن”، من بطولة الفنانة ريهام حجاج ومحمد كيلاني وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أيمن نبيل.