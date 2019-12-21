حفلة شيرين عبد الوهاب في مصر.. “مرّت على خير”

متابعة بتجـــــــــرد: نجحت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في الخروج بسلام من أول حفلة غنائية لها في مصر بعد عام طويل من الأزمات.

والتزمت في أول تفعيل رسمي لتعاونها مع المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور بتقديم أغنياتها فقط، دون الوقوع في زلات اللسان التي تكلفها الكثير.

وذهبت إلى الحفلة بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب وشقيقها محمد، وصعدت إلى خشبة المسرح وسط تجهيزات مميّزة من أجواء “لايف” بمواصفات عالية وحضور كامل العدد.

وافتتحت شيرين وصلتها الغنائية التي امتدت لأكثر من ساعتين متتاليتين بأغنية “نساي” وسط عاصفة من التصفيق وهتافات إعجاب الجمهور الذي استقبلها بعبارات: “بنحبك يا شيرين.. وحشتينا كتير”، والتي من جانبها علقت على حفاوة الاستقبال، قائلة: “وأنتم كمان وحشتوني.. ده أحلى يوم وأنا معاكوا”.