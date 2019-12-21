أحمد الشريف يطلّ على جمهوره بفيديو مُعلناً عن مفاجأة

متابعة بتجــــــــرد: رغم عدم كثافة إصداراته الفنيّة في السنوات الماضية، إلا ان إسم الفنان التونسي أحمد الشريف لا يزال راسخاً في ذاكرة الجمهور العربي منذ اشتراكه في الموسم الأول من برنامج ستار أكاديمي.

في سياقٍ مُتصل، فاجأ أحمد الشريف محبّيه بمقطع فيديو أطلّ فيه من موقع تصوير أغنيته الجديدة، مُعلناً بذلك مفاجأة عودته إلى الساحة الفنية بعد أغنية “مني اسمعي” الّتي أطلقها في عام 2017.

أمّا الأغنية الجديدة فهي باللهجة التونسيّة وتحمل عنوان “خلينا نرجع”، والفيديو كليب من إخراج سليم بالحاج يوسف، على ان يتم طرحه في مطلع عام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد الشريف طرح آخر أغنياته في عام 2018، وهي أغنية “مني اسمعني” من كلماته وألحانه والكليب الخاص بها من إخراج محمد علي القصدلي، وكانت بمثابة أولى خطوات عودته إلى عالم الفن بعد غياب خمس سنوات.