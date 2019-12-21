خاص- رجل الأعمال فهد الزاهد.. يلتزم بحزم

خاص- الخليج 365: قد يدعي كثيرون ان انشغالهم وزحمة اعمالهم تمنعهم من الالتفات الى أمور حياتية يودّون ممارستها او القيام بها إلا ان هذا الرجل، بغض النظر عن انشغالاته المعقّدة والتزاماته الكثيرة، لا يعرف الملل او الاستسلام.فهد الزاهد معروف بالأوساط الفنية كرجل أعمال في المقام الأول وهو ينتمي إلى أسرة تجارية يعود تاريخها لأكثر من قرن. تعتبر مجموعة شركات أسرته من الأكبر في الشرق الأوسط.كما عُرف عن اندماجه في مجال الفن الموسيقي عن طريق شركته “لايف ستايلز ستوديوز” التي أصبحت منارة للفنانين وملاذاً ممتعاً لذواقة الفن الجميل، المعاصر والحديث.

وعلى الرغم من الحمل الذي على عاتقه، إلا انه لا يتجاهل رشاقته البدنية بما انه يؤمن بأن ممارسة الرياضة ببرنامج “بوتكامپ” أو Bootcamp، كما يشير اليه، تجعله انساناً رشيقاً من الناحية الفيزيولوجية، كما أنه يشجع أصدقاءه على ممارسة الرياضة وألا يقاطعونها على حساب أمور أخرى، فالصحة بالنسبة له أهم من أي امر آخر. وكما في حديث سابق له صرّح قائلاً: “اسأل اي ملياردير عاجز ما هي أمنيته، ستكون إجابته حاسمة ونهائية الصحة طبعاً'”.

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فهد الزاهد يمارس الرياضة كما يمارس أعماله الاستثمارية والفنية باحترافية، التزام وتفانٍ وهذه دون ادنى شك مقومات النجاح والتميز على كافة الاصعدة فكيف في حياة رجل صافح النجاح وعانقه حتى التصق به الاخير وسطر بتفوّق مسيرته المهنية.

وعلم موقع “الخليج 365” بأن شركة “لايف ستايلز ستوديوز” دخلت مؤخراً كممول إستراتيجي في مسرحية موسيقية سوف تعرض لأول مرة مطلع شهر آذار/مارس المقبل في لندن تحمل عنوان “مسرحية أم كلثوم الموسيقية” أو Umm Kulthoum Musical Play بالتعاون مع السيدة منى خاشقجي التي تبنّت الفكرة وقامت مع فريق عربي وغربي بإعدادها ضمن مقاييس المسرحيات الموسيقية في العالم.

اذا وباختصار، قد يكون الالتزام وبحزم طريقاً معبّداً الى التفوق وباباً مشرّعاً على كل احتمالات الابداع وقد يكون فهد الزاهد مثلاً صارخاً على ان من يجتهد ويلتزم بحزم واصرار لا يمكن الا ان يحقق مراده في التفرّد والاستثنائية والاهم….بالنجاح المطلق!