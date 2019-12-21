حمادة هلال يأسف للجمهور: الفكرة القوية لم تنته تفاصيلها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعلن الفنان المصري حمادة هلال عدم خوضه دراما رمضان 2020 معربًا عن أسفه لجمهوره الذي يتمنى تقديم كل ما هو جديد له.

وأوضح حمادة هلال في تصريحات إعلامية خلال حضوره حفل توزيع جوائز "النيل للدراما" أنه كانت هناك فكرة قوية مع صديقه أحمد أبو زيد ولكن لم يشأ القدر إنهاء تفاصيلها، كاشفًا عن السبب وراء عدم ظهوره في رمضان المقبل.

وأضاف حمادة هلال أنه يعمل على ألبومه الغنائي الجديد، مشيرًا إلى أنه لا يمانع من طرح أغنية تلو الأخرى.

وأشار إلى أن طرح أغنية تلو الأخرى لا يعني تقليد الفنانين لبعضهم بعضًا، ولكنها متطلبات السوق، إلا أنه يرى أنّ الألبوم الغنائي هو الأساس.

وأقامت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر برئاسة حسين زين احتفالها السنوي بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، وذلك لتكريم كوكبة من نجوم الدراما المصرية والعربية الذين أثروا الشاشة المصرية بالعديد من الأعمال المتميزة للعام 2019.

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وشهدت الاحتفالية ظهورًا نادرًا للفنان المصري حسن يوسف، والذي يأتي بعد غياب كبير عن الساحة، إذْ بدت عليه ملامح الشيخوخة بشكل كبير واتكأ على "عصاه" كي يستطيع الحضور لتسلم درع تكريمه عن مجمل أعماله.

كما شهد الحفل أيضا حضور عدد من رواد الفن المصري بجانب حسن يوسف وهم يوسف شعبان وعزت العلايلي وإلهام شاهين ومحمود قابيل، وهؤلاء تم اختيارهم من خلال لجنة مختصة لتكريمهم عن مجمل الأعمال الفنية التي قدموها على مدار مشوارهم الفني.

وتوافد على حضور الاحتفالية عدد كبير من النجوم بينهم التونسية لطيفة، والسورية سوزان نجم الدين، والمصريون: صلاح عبد الله، شريف سلامة وزوجته داليا مصطفي، مي عمر، ماجد المصري وزوجته، صبري فواز، مراد فكري، شيري عادل، السيناريست سيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما، وإيناس عبدالله رئيس قناة نايل دراما، وخالدة محمد رئيس قناة العائلة وأشرف غزالي رئيس قناة النيل الثقافية.

وخلال الاحتفالية تم تكريم محمد رمضان، وخالد الصاوي، وماجد المصري، وشيري عادل، وسوزان نجم الدين، ومصطفى شعبان، ومحمود حجازي، ودنيا سمير غانم، وصلاح عبدالله، وحنان مطاوع، وحماده هلال، وإنجي المقدم، ومي عمر، ونجلاء بدر، وإيمي سمير غانم، وحلا شيحة، وأحمد بدير، وصبري فواز، وسيد رجب، ويسرا اللوزي، وعمرو سعد، وغيرهم.

يُذكر أن هذه الاحتفالية تقام بشكل سنوي ويتم فيها تكريم نجوم الفن والغناء في مصر والعالم العربي عن أفضل الأعمال التي قدموها خلال العام.