منة فضالي: تزوجت سرًا احترامًا لوالدتي..وانفصلت بسبب ضربه لي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية منة فضالي، للمرة الأولى، كواليس زواجها سرًا من الملحن محمد ضياء، والأسباب التي دفعتهما للانفصال بعد 6 أشهر فقط من الزواج.

وقالت منة في لقاء تلفزيوني: "ضياء تقدم للزواج مني لكن والدتي اعترضت على هذه الزيجة، لذا، احترامًا لوالدتي واحترامًا له بسبب ابنه تزوجته في السر".

وأضافت: "هذه التجربة مرت سريعًا حيث لم تستمر سوى 6 أشهر، بعدها طلبت الانفصال بسبب ضربه لي".

وأوضحت: "ضربني مرة.. هو كان عنده اعتراض إني أكمل تمثيل وطول الوقت كان بيتخانق بسبب اللبس والخروج والحفلات، طبعًا دي حاجة تخصه لإنه رجل، بس أنا برضه ست بشتغل مينفعش يتقالي لأ لأ على طول".

وأردفت: "كان بيخاف عليا جدًا وبيغير عليا جدًا وأنا بحترم ده بس مش طول الوقت"، لافتة إلى أنه شخص جيد جدًا وتجمعهما صداقة حتى الآن".

وأشارت إلى أنها خاضت تجربة حب أخرى لكنها لم تكلل بالزواج، موضحة: "كان هذا الشخص يكبرني بـ21 عامًا ومهتمًا بي دومًا، وأنا كنت صغيرة في السن".

واستطردت: "كان صوته مميزًا وأحيانًا كان يقوم بالغناء لي، شخصية لطيفة حقًا لكن النصيب لم يجمعنا ببعض".

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وكانت الفنانة منة فضالي أعلنت مؤخرًا انسحابها من فيلم "ماكو" وعدم استكمال تصويره، وهو من بطولة كوكبة من الفنانين منهم نيكولا معوض، وبسمة، وناهد السباعي، وخالد ‏أنور، وسارة ‏الشامي، والتركي مراد يلدريم، ومن تأليف أحمد حليم وإخراج محمد هشام الرشيدي.

وشاركت منة مؤخرًا في بطولة مسلسل "قيد عائلي" مع مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم ميرفت أمين، وعزت العلايلي، وبوسي، ودينا فؤاد، وتامر وحيد، ودنيا عبد العزيز، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وأثارت منة فضالي الجدل مؤخرًا بحديثها عن النجوم الذين حضروا عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، واصفة إياهم بـ"المنافقين"؛ لأنه لم يسأل أحد منهم عليه قبل وفاته ولم يهتم به أحد حسب قولها.

وواصلت: "هيثم كان يعاني من تجاهل الوسط الفني له، وعدم تلقيه عروضًا للمشاركة في أعمال فنية، وكانوا يقولون عنه أنه ممثل فاشل في حياته".

وتابعت: "ولكن بمجرد أن توفي هيثم، تظاهر الكثير من الفنانين بالتأثر والحزن، هذا ما أصنفه تحت بند النفاق الذي أكرهه ولا أحبه".