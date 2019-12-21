المصرية ملك قورة تتحدث عن تجربة ظهورها بفستان الزفاف

قالت الفنانة المصرية الشابة ملك قورة إنّ ارتداءها فستان زفاف في مهرجان إنترناشونال فاشون أوورد، شيء جديد عليها موضحةً أنها تجربة جديدة عليها.

وأضافت في لقاء صحافي "تجربة إني أطلع بفستان على ستيدج جديدة أنا بتكسف أوي بس كنت بعمل موديل وأنا صغيرة فرجعلي شوية ذكريات".

واستطردت: "الفستان تقيل ولكنه محتمل، ومصممة الأزياء سماح مهران عملتلي فستانين في فرح مريم أختي وشكلهم كان تقال بس البيبي بلو علقوا عليه إنه كان حلو عشان اتنططت بيه كتير".

وأردفت ملك قورة أنها لم تُفكّر في أن تكون "تريند" بعد حفل زفاف شقيقتها "مريم" ولكنها فكّرت في أنه فرح شقيقتها الوحيدة مبينةً: "قلت لنفسي عاوزة أفرح النهاردة ومش هتضايق وهكون مبسوطة".

وعن إحياء عمرو دياب لحفل الزفاف قالت: "من أحلى الحاجات في الفرح هو عمرو الناس كلها بتحبه وكنا مبسوطين بوجوده ومريم وإسلام جوزها بيموتوا فيه من زمان".

وأكّدت أنّ مريم شقيقتها لا تفكّر في التمثيل لأن لديها أولويات تريد الزواج والإنجاب، مردفةً: "أنا بردوا بفكر في الجواز والتمثيل بحبه وشيء ممتع لي أتخذه هواية فقط".

وأكّدت أنها لا تُمانع في الزواج فقالت: "نفسي ألبس فستان وشايفة أختي بقت متجوزة وبتدخل المطبخ والدنيا ماشية كويس وأنا بحب أدخل المطبخ بس على خفيف".

وأكّدت أنها ارتدت فستان الزفاف واصفةً اليوم بأنه طاقة إيجابية.

وحمل الفستان الذي ارتدته ملك قورة اللون "نود" وهو درجة جديدة من الألوان وجاء بتصميم ملكي حاز على إعجاب الحضور وكان مزينًا بالتطريزات البيضاء.

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واعتمدت الفنانة ملك قورة على مكياج بسيط أظهر ملامحها، مع تسريحة شعر منسدل على الظهر مزيّن بطرحة زفاف طويلة من نفس لون الفستان.

ومهرجان إنترناشونال فاشون أوورد برئاسة الإعلامي أحمد عليوة رئيس الاتحاد العربي للموضة‏ أُقيم على مدار يومين الأول ضمّ مؤتمرًا صحفيًا عرض فيه مصممو الأزياء جديدهم للعام الجديد 2020.

وضمّ المهرجان مصممات الأزياء سماح مهران والتي مثلت مصر، ومصممة الأزياء السعودية ريما الناصر والسعودية ريهام زاهي، وسيدة الأعمال ومصممة الأزياء المغربية سهام المرابط والمغربية مونيا رمسيس، والمصممة العالمية لي لي الفونسو.

وجاء المهرجان بحضور العديد من خبراء وخبيرات التجميل إضافةً إلى الفنانات نيرمين الفقي ورجاء الجداوي ورانيا منصور ومصمم الأزياء هاني البحيري وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.

وأحيت الفنانة ساندي حفل ختام المهرجان في نسخته السادسة حيث أمتعت الحضور بمجموعة من أفضل أغانيها.

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