شائعات طاردت حياة محمد فؤاد في ذكرى ميلاده أبرزها زواجه من سارة سلامة

يصادف اليوم الجمعة عيد ميلاد الفنان محمد فؤاد والذي أكمل اليوم عامه الـ59 ، فهو من مواليد 20 كانون الأول/ديسمبر 1961 .

يعد محمد فؤاد من النجوم الذين طاردتهم شائعات كثيرة في حياتهم، ولكن من أغرب وأشهر هذه الشائعات زواجه من سارة سلامة والتي خرجت ونفت كل ما تردد حول هذا الأمر ووصفته بالشائعات الغريبة والسخيفة .

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ومن أبرز الشائعات التي طاردت محمد فؤاد هي اعتزاله الفن، ولكن وقتها شن هجوم حاد على شركة روتانا واتهم المسئولين بها بالترويج لهذه الشائعة .

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وفاة محمد فؤاد، كانت شائعة انتشرت بقوة خلال الفترة الماضية ولكنه تعامل معها بتجاهل شديد ولم يفكر بالرد او التعليق عليها .

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