"ارتداد" أول فيلم سعودي يشارك في مهرجان كليرمون فيران السينمائي الفرنسي

أعلن مهرجان كليرمون فيران السينمائى للأفلام القصيرة Clermont-Ferrand، عن قائمة أفلام مسابقاته المختلفة فى حضور عربى مميز.

ويعرض ضمن المسابقة الدولية 80 فيلما من 58 دولة تم إختيارها من بين أكثر من 7000 فيلم، وبتمثيل سعودى لأول مره من خلال فيلم "إرتداد" للمخرج محمد الحمود.

السينما السعودية تعيش حالة انتعاش كبيرة مؤخرا حيث شاركت فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى فى نسخته الماضية بفيلمين أحدهما بالمسابقة الرسمية، كما نالت أول جائزة لها من المهرجان الدولى للفيلم بمراكش، فضلا عن التحضير لأول مهرجان سينمائى فى المملكة بجدة.

اقرا ايضاً:

تيموثي شالاميت يثير جدلا بسبب إطلالته في مهرجان فينيسيا

وتشارك مصر من خلال فيلم "حنة ورد" المخرج مراد مصطفى، بمشاركة إنتاجية من Red Star وThe Cell.

Advertisements

ويضم مهرجان كليرمون فيران Clermont Ferrand أكثر من 160 ألف مشارك من الجمهور سنويا، بخلاف نحو 3500 من المحترفين والمتخصصين سنويًا.

ويؤهل المهرجان الفرنسى الأفلام الفائزة، للترشح لجوائز الأوسكار، وجوائز الأكاديمية البريطانية للفنون السينمائية والتليفزيونية، وجوائز السينما الأوربية، وجائزة سيزار.

كما تصبح جميع الأفلام المقدمة للاختيار، مؤهلة لسوق الأفلام القصيرة، والتي يوفر كتالوج رقمى ويعرض الفيلم فى مكتبة عبر الإنترنت للموزعين والمحترفين فقط فى مجال صناعة السينما.

قد يهمك ايضاً:

"جوكر" يحصل على الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا بفضل أداء فينيكس

"الجوكر" يفوز بجائزة الأسد الذهبي ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي