دنيا بطمة تكشف حقيقة استدعائها للتحقيق









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: عبر المكتب الإعلامي للفنانة المغربية، دنيا بطمة، عن استهجانه لنشر بعض المواقع الإخبارية، أنباء حول استدعاء الفنانة دنيا بطمة من قبل الشرطة المغربية، للتحقيق معها في قضية ابتزاز فنانين، وفضح شخصيات مشهورة، وعامة من خلال حساب على إنستغرام، وندد بهذه الممارسات التي لا ترقى للمهنية.

وأكد مكتب الفنانة، دنيا بطمة، أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة، كما أنها لا تربطها أي علاقة بهذا الحساب، سواء من قريب أو من بعيد، وأنها لم تتوصل بأي استدعاء من طرف الشرطة القضائية.

واعتبر المكتب، هذا الأمر استهدافا مباشرا لشخص الفنانة، دنيا بطمة، في محاولة لتشويه صورتها، داخل أرض الوطن وخارجه، بغية التشويش على مسارها الفني، خاصة أن المواقع التي روجت للخبر لم تحاول التأكد من صحته قبل نشره للعموم.

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ويعتزم المكتب، سلك المساطر القضائية تجاه كل من نشر خبرا كاذبا يمس صورتها.

وكانت عدة مواقع عربية قد تداولت خبراً عن استدعاء الشرطة المغربية لها، للتحقيق معها في تورطها بابتزاز فنانين وفضح شخصيات شهيرة وعامة عن طريق أحد الحسابات على موقع "إنستغرام".

ويتعلق الأمر بحساب "حمزة مون بيبي" الذي زعزع الوسط الفني وتحوّل إلى قضيّة رأي عام، بسبب نشاطه المشبوه ومنشوراته المثيرة للجدل ونشره فضائح وأسرار عدد من المشاهير في مجال الغناء و التمثيل والإعلام، وحتّى الشخصيات الشهيرة في المجتمع المغربي، قبل أن يتم غلقه من طرف السلطات وإيقاف عناصره الذين اعترفوا بعد التحقيق معهم، بوقوف الفنانة دنيا بطمة خلف هذا الحساب وتسييره لمصالح شخصية وتصفية حسابات.

وقالت وسائل الإعلام المغربية، إن استدعاء دنيا بطمة، جاء بناء على شكوى تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان لدى النائب العام بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد تعرض رئيسه وبعض المحامين للتشهير على حساب "حمزة مون بيبي"، حيث طالب بالاستماع إليها، لأن عددا من المتهمين والضحايا يتهمونها بالوقوف وراء هذا الحساب.