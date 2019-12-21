كان غيرك أشطر جديد راغب علامة الخليجي

اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أعلن الفنان اللبناني راغب علامة عن طرح أحدث أغانيه "كان غيرك أشطر"، التي يغنيها باللهجة الخليجية، عبر تطبيق أنغامي، ومن المنتظر أن يقوم بإدائها خلال الحلقة الختامية من برنامج The Voiceالليلة..
وكتب علامة تدوينة معلناً عنها عبر حسابه على موقع إنستغرام: "حبّيت غنّي بالخليجي، وعدتكم ووفيت بوعدي. الأغنية صارت الكن، واسمها #كان_غيرك_أشطر اسمعوها.. بتمنّى تعجبكم، وكون قدرت عبّر عنكم وعن احساسكم
يذكر ان الأغنية من ألحان طلال، كلمات خالد المريخي، وتوزيع وتسجيل جان ماري رياشي".
من ناحية أخرى، يستعد النجم اللبناني لإحياء حفل ليلة رأس السنة، بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الأردنية عمان.
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