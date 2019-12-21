غدًا.. فرقة مسرح الشباب تفتتح عرض "البخيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستقبل مسرح أوبرا ملك، في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد 22 ديسمبر، العرض المسرحي "البخيل"، من إنتاج فرقة مسرح الشباب، ويفتتحه الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني.

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح حضور المخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب، وعدد من مديري فرق مسرح الدولة والفنانين والنقاد والإعلاميين.

تدور أحداث العرض المسرحي "البخيل" في إطار كوميدي عن شخصية هرباجون البخيل، الذي يسعى دائما للكسب المادي واكتناز المال بكل الطرق الممكنة، حتى إذا جاء ذلك على حساب وسعادة أبنائه.

العرض المسرحي "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي موليير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولي، محيي الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادي محيي، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادي سمير، آلاء النادي، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلي أحمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.