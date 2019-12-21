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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص عدد من الفنانين على زيارة الشيف علاء الشربيني مقدم برنامج "أحلى أكلة" على شاشة ON E في منزله، بعد تعافيه من جراحة لعلاج انسداد الشرايين في ساقيه.
وكان من بين الفنانين أحمد صلاح السعدني وعمر متولي وصلاح عبدالله والمؤلف أيمن بهجت قمر ومحمود البزاوي ومصطفى بسيط.
ونشر عمر متولي، صورة جماعية من الزيارة عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "الحبايب.. ألف سلامة علاء الشربيني".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد العملية.. فنانون يطمئنون على صحة علاء الشربيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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