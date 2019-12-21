حمدي الميرغني عن عادل إمام: "الزعيم وصف يستحقه الأستاذ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد الفنان حمدي الميرغني، أن الوقوف أمام "الزعيم" عادل إمام، ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، شرف حقيقي له.

ونشر الميرغني، صورة تجمعه بعادل إمام، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق: "الزعيم صفة حقيقية يستحقها الأستاذ، فهو زعيم للفن المصري والعربي بأكمله.. إذا أردت معرفة تاريخ الفن المصري، عليك دراسة أعماله".

وأضاف: "شرف حقيقي ليا الوقوف أمام الأستاذ اللي بتعلم منه كتير.. انتظروا فلانتينو للزعيم، إخراج الأستاذ رامي إمام المخرج المبدع والأخ الكبير والصديق المحترم رمضان2020".

Advertisements

يُذكر أن عادل إمام يجسد ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

ويشارك في البطولة إلى جانب "الزعيم" عادل إمام، كل من دلال عبدالعزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد.