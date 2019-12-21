بعد فوزها بأفضل ممثلة.. هند صبري: الجمهور هو روح السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة هند صبري عن سعادتها، بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز "دير جيست" الذي أقيم أمس الجمعة.

وقالت هند في بيان صحفي "أشعر بالسعادة والفخر، خاصة وأنه تكريم يأتيني بناءً على تصويت الجمهور، فهو روح السينما وأهم العوامل التي تدل على نجاح أي عمل".

تسلمت هند صبري أمس جائزة اختيار الجمهور في استفتاء مجلة "الدير جيست" كأفضل ممثلة سينمائية في عام 2019.

هند شاركت في 2019، بأكثر من فيلم إلى جانب "الفيل الأزرق2"، وهي: "الممر"، "الكنز 2"، والفيلم التونسي "نورا تحلم" الذي فازت عنه بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان "الجونة السينمائي"، وكذلك في "أيام قرطاج السينمائية".