بعد مغادرتها المستشفى.. تعرف على تفاصيل حالة أنغام الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قبل أيام من إحيائها حفلًا غنائيًا جديدًا في المملكة العربية السعودية، تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية، استدعت نقلها أمس الجمعة لأحد المستشفيات في مصر.

وعلم "الخليج 365" من مصدر مقرب من أنغام، أنها غادرت المستشفى بعد إجراء تركيب دعامة للكلى، بسبب وجود حصوة، وأن حالتها الصحية باتت مستقرة، على أن تجري عملية لتفتيت الحصوة بعد عودتها من السعودية.

أنغام تسافر اليوم السبت إلى السعودية، استعدادًا لإجراء بروفات حفلها، الذي يحمل عنوان "بعض من ذكرياته.. تركي"، ومن المقرر إقامته في 23 ديسمبر مع الفنانة السورية أصالة نصري والفنانة أسما لمنور.

كما تحيي أنغام حفلًا في 27 ديسمبر بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت عنوان "ليلة ياسر بوعلي"، ويضم الحفل مجموعة من النجوم، هم: الفنان العراقي ماجد المهندس، والفنان السعودي راشد الماجد، والفنانة الكويتية نوال، والفنان السعودي رابح صقر، والفنان السعودي فؤاد عبدالواحد.