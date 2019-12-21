تراند اليوم : بعد أن كشفت خيانته مع فنانة.. فنان شهير يرد على طليقته بكلمة واحدة

في أول ظهور إعلامي له عقب الضجة التي أحدثتها طليقته، بعد كشفها سبب طلاقهما في لقاء تليفزيوني، مؤكدة أنه خانها لمدة 5 سنوات مع الفنانة أمل صقر، حيث اضطر بعدها للزواج من الفنانة الأخيرة رسميًا.
وظهر الفنان المغربي الشهير "مسلم"، ضيفا على برنامج "لو مورنينغ دو مومو" الذي تبثه المحطة الإذاعية هيت راديو، وعلق على ما أثارته طليقته، مؤكدًا أنه أرسل لها رسالة نصية قال فيها كلمة واحدة وهي «شكرًا».
وألمح الفنان المغربي، أن سبب طلاقهما الغيرة المفرطة لزوجته السابقة والتي وصفها بأنها حولت حياته إلى جحيم وهو ما كان سببا في طلاقهما وليس شيئا آخر، حسب كلامه.
وأكد "مسلم" إلى أنه رفض الرد عليه في الإعلام احترامًا لأولاده منها، مشيرًا إلى أنها نادمة على تلك التصر يحات، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لو تحدث فسوف يكرهها كل من تعاطف معها ضده.