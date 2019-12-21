تراند اليوم : نقل «أنغام» للمستشفى في حالة خطرة لإجراء عملية جراحية دقيقة

أصيبت الفنانة المصرية أنغام، بإحالة إحياء شديدة، دخلت على إثرها إحدى المستشفيات الخاصة، حيث تبين أنها تعاني من مشكلة في الكلى ولا بد من خضوعها لعملية جراحية دقيقة.
ونقل موقع "فوشيا" عن مصدر مقرب من الفنانة أنغام، أنه تم نقلها للمستشفى في سرية تامة، وأن الأطباء أخبروها بضرورة التزام الفراش بعد إجراء العملية حتى لا تصاب بمضاعفات يمكن أن تشكل خطرًا على حياتها.
وأشار إلى أن زوج أنغام الموزع أحمد إبراهيم يرافقها في رحلة العلاج، خاصة أنها تجري فحوصات كثيرة، استعدادًا للعملية، لافتًا إلى أنها تحاول العودة بسرعة حتى تستطيع الإلتزام بإحياء حفلها ضمن موسم الرياض والتي مقرر لها 27 من الشهر الجاري.
وأكد المصدر أن أنغام ستعتذر في حالة عدم قدرتها على حضور الحفل في الرياض خاصة أن زوجها يخاف عليها من حدوث مضاعفات.