تراند اليوم : حفيدة أحد كبار مشايخ الأزهر.. أول ظهور لوالدة «لميس الحديدي»



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا شائعات أن الفنانة المصرية المعروفة بأدوار الإغراء ناهد الشريف، هي والدة الإعلامية المصرية الشهيرة لميس الحديدي، وهو ما نفته الأخيرة.

وفي أول ظهور لوالدة "الحديدي" على حسابها الجديد عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعها بوالدتها التي أكدت من قبل أنها حفيدة أحد كبار مشايخ الأزهر "الشيخ البحيري".

ونشرت لميس الحديدي صورًا وفيديوهات من حفل ابنة عمها، ‏ الذي أقيم أمس الجمعة 20 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية، صورة رفقة والدتها والفنانة يسرا من الحفل، وعلقت عليها قائلة: "مع مامي وصديقتي يسرا ‏في حفل جالا الحديدي".‏