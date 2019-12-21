بالفيديو: ماهلاقا جابري تسأل السعوديات عن أفضل عباءة قبل قدومها إلى الرياض

وجّهت عارضة الأزياء الإيرانية الشهيرة ماهلاغا جابري، رسالةً لجمهورها السعودي عبر فيديو تساءلت فيه عن أفضل عباءة قبل قدومها إلى الرياض. وقالت جابري خلال المقطع الذي تحدثت فيه بالانجليزية “مرحباً بسيدات الرياض الجميلات، تعلمون أني سأكون في السعودية من أجل عرض الأزياء وذلك قريباً جداً، لكن أنا أحتاج مساعدتكم، أخبروني من هم مصمميكم المفضلين في العباءة”.

وكانت عارضة الأزياء الإيرانية الشهيرة، وجهت رسالةً لجمهورها السعودي أعربت من خلاله عن حماستها لملاقاتهم ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2020، خلال عرض أزياء.

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