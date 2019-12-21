بسرية تامة .. المطربة “أنغام” في المستشفى وتنتظر إجراء هذه العملية الجراحية

دخلت الفنانة المصرية أنغام إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة في سريةٍ تامةٍ، للخضوع لعملية جراحية في “الكلى”، وذلك بعد شعورها بحالة إعياء شديدة خلال الفترة الماضية. وأوضح مصدر مقرّب من الفنانة أنغام إن زوجها الموزّع الموسيقي أحمد إبراهيم يرافقها في المستشفى ويتابع حالتها مع الأطباء خاصةً أنها خضعت لفحوصات عدة على مدار اليومين الماضيين. وأكد المصدرأ ن الساعات القادمة ستشهد إجراءها الجراحة حيث طالبها الأطباء بالتزام الفراش بعد إجراء الجراحة حتى تتعافى تمامًا مع تواجدها تحت الإشراف الطبي حتى لا تتفاقم الحالة.

وأشار إلى أن أنغام تحاول العودة بأسرع وقت ممكن خاصةً أنها مرتبطة بحفل غنائي في موسم الرياض ضمن ليلة الملحن ياسر بوعلي وهو الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي من المقرّر أن تُقام ليلة خاصة له للاحتفال به بالمملكة العربية السعودية في الـ27 من ديسمبر الجاري. وأبان أنه في حال عدم تعافي أنغام ستعتذر عن الحفل والاكتفاء ببقية النجوم في الحفل وهم راشد الماجد، نوال الكويتية، ماجد المهندس، رابح صقر، عايض يوسف، وفؤاد عبد الواحد.