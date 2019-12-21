شاهد: صور ومقاطع جديدة من مهرجان احتفال مدل بيست العالمي في موسم الرياض

أظهرت عدة صور للفنان ماجد المهندس، حيث أشعل أجواء حفل «ميدل بيست» الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه، وذلك ضمن موسم الرياض.

وظهر الفنان ماجد المهندس، بإطلالة مختلفة، وأطرب الجماهير بأشهر أغنياته وسط تفاعل الجمهور الضخم.

كما نشر آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، مقطع فيديو يرصد من خلاله لقطات تصويريه من داخل حفل “ميدل بست” ، للحضور الذين جاءوا للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، كما رصد الفيديو الفنانين على المسرح أثناء تقديمهم فقرات الحفل الضخم.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صور تم التقاطها للجماهير أثناء الاحتفالية والفرق الموسيقية والاستعراضية على المسرح.

الجدير بالذكر أن فعاليات «ميدل بيست» ستستمر حتى 21 ديسمبر الجاري في الرياض، حيث يستضيف «ميدل بيست» أهم 100 دي چي عالمي، و5 مسارح تستوعب أكثر من ٢٠٠ ألف مشاهد، فضلا عن الكافيهات والمطاعم وأماكن الترفيه لراحة الجمهور.