تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو لعارضات الأزياء العالميات كارن وازن وناتالي فانج يظهر تأديتهن الرقصة النجدية في الرياض بحماس وسعادة. وتحضر عارضات الأزياء للرياض للمشاركة في حفل ميدل بيست الموسيقي العالمي المقام في الرياض.
في سياق متصل شاركت كارن وازن جمهورها بصور من جولتها بالمملكة على حسابها بموقع تبادل الصور العالمي “انستقرام” واعتمدت كارن shirt dress مميز بالـcheckered pattern في الصورة الأولي وفي الصور الاخرى ظهرت في إطلالة مميزة بالصحراء.
أمام ناتالي فانج فلجأت هي الأخرى لصفحتها على انستقرام لتعرض صورها المميزة على الجمل بالمملكة كما شاركت جمهورها بصورة من حفل ميدل بيست وظهرت فيه بإطلالة كاجوال مميزة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: عارضات الأزياء كاران وازن وناتالي فانج تؤديان الرقصة النجدية في الرياض.. وصور مميزة بالصحراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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