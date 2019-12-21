الفنان السوري “دريد لحام”: أنا ضد لبس المرأة للنقاب لهذا السبب

حسم الفنان السوري “درير لحام” الجدل بشأن تصريحاته حول رفضه للنقاب، والتي أدلى بها خلال لقاء على إذاعة “ميلودي” المحلية. وأوضح “لحام” أن الحديث كان عن النقاب وفي الجامعات تحديدًا، مشيرًا إلى أنه لم يتطرق إلى مسألة “الحجاب”؛ التي أكد أنها حرية شخصية.

وكان “دريد لحام” قد قال ردًا على سؤال حول منع النقاب في الجامعات، قائلاً: “أنا لست مع النقاب في الجامعات، لأنه قد تحدث عملية تزوير، وقد تدخل أنثى أو ذكر بدل فتاة إلى الجامعة، لأن ملامح الوجه غير ظاهرة، ومن هذه الناحية أنا مع منع النقاب وليس الحجاب في الجامعات تحديدًا”. يذكر أن جامعة دمشق كانت قد أصدرت قرارًا يقضي بمنع عدة أزياء داخل الجامعة؛ ومن ضمنها النقاب، ما أثار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل بسوريا.