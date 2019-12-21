غدًا.. عرض البخيل جديد فرقة الشباب على مسرح أوبرا ملك

يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، في السابعة مساء غد الأحد ٢٢ديسمبر، العرض المسرحى "البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، على مسرح أوبرا ملك برمسيس، وذلك بحضور المخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب وعدد من مديري فرق مسرح الدولة والفنانين والنقاد

والإعلاميين.

تدور أحداث العرض المسرحى "البخيل" في إطار كوميدي عن شخصية هرباغون البخيل الذى يسعى دائما للكسب المادى واكتناز المال بكل الطرق الممكنه، حتى إذا جاء ذلك على حساب وسعادة أبنائه.

العرض المسرحى "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي

مولير ، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام ، إعداد وإخراج خالد حسونة.