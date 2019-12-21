غدًا.. فخر لقمان يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي، المطرب فخر لقمان فى حفل موسيقى غنائي مساء غدًا، الأحد الموافق 22 من ديسمبر على مسرح الحكمة الساعة الثامنةمساءً.
ومن المقرر أن يقدم "لقمان" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغنيات الزمن الجميل ولكن بشكل معاصر.
فخر لقمان مطرب مصرى شاب يقدم أنواعًا مختلفة من الغناء بما يحافظ على الطابع الأصيل ويواكب الموسيقى الحديثة لجيله سواء كانت أغانيه الخاصة أو أغانى الزمن الجميل بتوزيعات موسيقية معاصرة مع فرقته الموسيقية المميزة.
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