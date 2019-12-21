يستعد النجم مدحت صالح، لإحياء حفل غنائي كبير، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالسادس من أكتوبر، يوم الثلاثاء المقبل 24 ديسمبر الجاري ، في الساعة الثامنة مساءً، تحت قيادة المايستروا عمرو سليم.
وأنهت أوبرا جامعة مصر استعداداتها لاستقبال النجم مدحت صالح من قاعة مسرح تتسع إلي ١٢٠٠ من محبي الطرب الأصيل، كما تزدان قاعة أوبرا جامعة مصر بأضواء الليزر في تابلوهات هندسية وفنية مبدعة.
ومن المقرر، أن يقدم الفنان مدحت صالح، باقة من أبرز أغانيه خلال مشواره الفني، مثل "كوكب تاني"، "المليونيرات"، "جاي على نفسك"، "قلب واحد"، وثلاث سلامات فضلا عن أغاني ألبومه الأخير "بنت القلب"، الذي يضم أغاني "زي مانت عايز"، عليك إحساس"، "هم الحبايب"، "بنت القلب".
كانت هذه تفاصيل خبر الثلاثاء.. حفل للنجم مدحت صالح على مسرح أوبرا جامعة مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.