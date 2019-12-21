بالصور.. إيمان حمداوى تتألق خلال تقديمها مهرجان فاشون اوورد

ظهرت الإعلامية إيمان حمداوى، بإطلالة أنيقة أشاد بها الحضور خلال تقديمها حفل مهرجان انترناشونال فاشون اوورد الذي يتولي رئاسته الإعلامي أحمد عليوة .
أقيم حفل مهرجان انترناشونال فاشون أوورد، مساء الأربعاء، وأحيت الحفل النجمة المغربية دنيا بطمة، بحضور الفنانة نيرمين الفقي ورجاء الجداوي، رانيا منصور،منة جلال، عبير صبري، هاني البحيري، رانيا فريد شوقي، ومنة فضالي وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع، وشارك في المهرجان العديد من مصممي الأزياء من الدول العربية في النسخة السادسة.
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