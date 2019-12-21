كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تكريمها بحفل النيل دراما.. درة توجه الشكر للقائمين على القناة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الفنانة" درة " بنشر صورة لها أثناء تكريمه من التليفزيون المصري، وذالك على حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وعلقت درة، على الصورة وكتبت: "شكراً للتلفزيون المصري، قناة النيل على التكريم، دائما أكون سعيده بالكريم من التليفزيون، مع قامات الفن وأيضاً زميلاتي وزملائي"

يذكر أن درة، فازت مؤخراً بالعديد من الجوائز وذالك لأدوارها المتميزة في الدراما والسينما، وبعض الجوائز كانت لأناقتها وإطلالاتها المميزة.

يُشار أنَّ درة يُعرض لها حاليًا على قناة"cbc" مسلسل "بلا دليل"، والمسلسل بطولة درة، خالد سليم، أشرف ذكي، نيكولا معوض، حازم سمير،إسلام جمال، انعام الجيرتلي، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.

